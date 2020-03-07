تألق مربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى



تألقت خيول مربط دبي للخيول العربية في انطلاقة النسخة ال21 من مهرجان الشارقة للجواد العربي «التصنيف الذهبي» التي افتتحت أمس الأول الخميس وتختتم اليوم السبت بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية والسباق.

شهد منافسات اليوم الأول كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، ونخبة من ملاك الخيول المشاركة.

وكانت منافسات الخميس انطلقت بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة القسم «أ» وتوجت المهرة «دي شاهقة» لمربط دبي للخيول العربية بالذهب والمركز الأول بعدما حقت 91.50 نقطة، فيما حلت بالمركز الثاني المهرة «دي جورية» لمربط دبي للخيول العربية أيضاً بعدما حققت 91.33 نقطة، ونالت الكأس البرونزية «هلالة الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري.

وفي القسم «ب» للشوط نفسه أحرزت «صبا العز» لعبدالعزيز حسين المرزوقي المركز الأول بعدما حققت 91.50 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «ع ج البراقة 3» لمربط عجمان محققة 91.33 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث «إم دي إس هند» لقصي محمد عبيدالله. وفي الشوط الثاني والمخصص للمهرات بعمر سنتين القسم «أ» أحرزت «دي عسلية» لمربط دبي المركز الأول بعدما حققت 91.83 نقطة، فيما أحرزت المركز الثاني «فيلما بي في» لإسطبلات الشراع محققة 91.67 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث «ثريا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وفي القسم «ب» للشوط نفسه أحرزت «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول محققة 91.50 نقطة، وحلت بالمركز الثاني «دي شعلة» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم محققه 91.17 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «وجدان البستان» لمربط البستان.

وفي الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر 3 سنوات نالت «دي غرام» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول والكأس الذهبية محققه 92.50 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «أرسينيا أو إس» لمربط عجمان محققه 92.00، نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «دي نواهل» لمربط دبي للخيول العربية محققة نفس الرصيد لصاحبة المركز الثاني وبفارق قدم.

وسيكون الختام اليوم السبت بالشوط العاشر وهو لفئة الفحول بعمر 4-6 سنوات، ومقسم إلى فئتين (أ، ب) برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، ويبلغ عدد الخيول المشاركة في القسم «أ» 15 جواداً والقسم «ب» 14 جواداً، ويليه الشوط الحادي عشر وهو شوط الفحول بعمر 7-9 سنوات برعاية وكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا)، ويليه الشوط الثاني عشر وهو شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكبر.