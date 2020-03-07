برونو جيمارايس في تشكيلة البرازيل للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، تيتي، تشكيلته لخوض المباراتين المقبلتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 ضد بوليفيا والبيرو في أواخر مارس/ آذار الجاري، وضمت للمرة الأولى لاعب وسط ليون الفرنسي برونو جيمارايس. وجاء استدعاء ابن ال22 عاماً لتشكيلة «سيليساو» بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ليون منذ قدومه إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب الأداء الذي قدمه مع منتخب شباب البرازيل، حيث اختير أفضل لاعب في تصفيات القارة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ورأى تيتي خلال إعلانه عن التشكيلة أن جيمارايس «قدم أداء كبيراً في الدوري البرازيلي العام الماضي مع أتلتيكو باراناينسي، وقد أكد مستواه العالي مع منتخب الشباب، وليون».

وسيعتمد تيتي في المباراتين المقررتين ضد الضيفة بوليفيا، والمضيفة البيرو في 26 و31 مارس/ آذار ضمن الجولتين الأوليين من تصفيات مونديال 2022، على ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، وماركينيوس، وتياجو سيلفا، في حين كان الغائب الأبرز حارس ليفربول أليسون بيكر، ما سيفتح المجال أمام منافسه في الدوري الممتاز حارس مانشستر سيتي إيدرسون للدفاع عن عرين أبطال العالم خمس مرات.