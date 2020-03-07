شكرا لقرائتكم خبر عن السفن الشراعية تتنافس في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ دبي، اليوم السبت، تظاهرة رياضية تراثية بحرية مع منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
ويجمع السباق اليوم 90 سفينة على متنها ما يزيد على 2000 بحار سيجسّدون ملحمة الآباء والأجداد في رحلة العودة من موسم الغوص في الماضي، وذلك بين أجمل الوجهات البحرية في الخليج العربي، حيث سينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وتحديداً المعلم الحضاري فندق (برج العرب)، حيث من المتوقع أن تزيد المسافة على 20 ميلاً بحرياً.
ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع النواخذة والبحارة المشاركين في السباق الذي يعد خير تحضير لسباق «القفال».
كانت هذه تفاصيل خبر السفن الشراعية تتنافس في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.