السفن الشراعية تتنافس في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ دبي، اليوم السبت، تظاهرة رياضية تراثية بحرية مع منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويجمع السباق اليوم 90 سفينة على متنها ما يزيد على 2000 بحار سيجسّدون ملحمة الآباء والأجداد في رحلة العودة من موسم الغوص في الماضي، وذلك بين أجمل الوجهات البحرية في الخليج العربي، حيث سينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وتحديداً المعلم الحضاري فندق (برج العرب)، حيث من المتوقع أن تزيد المسافة على 20 ميلاً بحرياً.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع النواخذة والبحارة المشاركين في السباق الذي يعد خير تحضير لسباق «القفال».