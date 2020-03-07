شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة والجودو يقرر إيقاف مسابقاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد المصارعة والجودو إيقاف مسابقاته وأنشطته الرياضية لجميع الفئات حتى إشعار آخر استجابة للتوجيهات الصحية، وأكد الاتحاد في بيان صادر أمس الجمعة أن القرار يأتي في إطار الجهود العالمية والمحلية للحفاظ على سلامة الرياضيين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ضمن التعليمات الاحترازية لحماية المجتمع وتحقيق السلامة العامة.
وقام الاتحاد بمخاطبة كافة الأندية الأعضاء بضرورة تنفيذ ذلك القرار على الفور، وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن القرار يشمل كافة البطولات المحلية والخارجية والمعسكرات لجميع الفئات، ما عدا برنامج إعداد ومشاركات المنتخب الأول للجودو المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الذي سيتواصل وفقاً للتعليمات الاحترازية.
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