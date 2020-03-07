رابتورز يتأهل إلى «البلاي أوف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي، بطاقته إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للموسم السابع توالياً، بفوزه على جولدن ستايت ووريرز 121-113، في حين حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه السادس توالياً، ولم يعد بعيداً من انتزاع بطاقة التأهل بدوره.

وبات رابتورز ثاني فريق يبلغ البلاي أوف، بعد ميلووكي باكس متصدر الدوري، وهذه هي المرّة السابعة له توالياً والأسرع في تاريخه. ويحتل رابتورز المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس مع 43 فوزاً مقابل 18 خسارة منذ مطلع الموسم الحالي.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين منذ نهائي الدوري الموسم الماضي الذي انتهى بفوز تورونتو 4-2.

وفرض نورمان باول نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 37 نقطة (رقم قياسي شخصي).

وشهدت المباراة عودة نجم ووريرز ستيفن كوري بعد خضوعه لعملية جراحية لكسر في يده، وقد أبلى بلاء حسناً بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات ومثلها من التمريرات الحاسمة في مدى 27 دقيقة فقط.

وقال كوري الذي غاب عن 58 مباراة هذا الموسم: «شعوري رائع. كان الأمر رائعاً مع الإثارة التي رافقت مشاركتي. تورونتو فريق بطل وبالتالي فإن التجانس كبير بين لاعبيه».