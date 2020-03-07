الوحـدة يهـزم عجمـان بهـدف جـاسـبـار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه عجمان بهدف دون رد، على ملعب استاد آل نهيان.

سجل هدف المباراة الوحيد الإسباني جاسبار باناديرو، وهو الأول للاعب مع العنابي.

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وتقدم الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة ال18 في المركز العاشر.

جاءت بداية المباراة ساخنة، من خلال هجمة كان نجمها الهداف تيجالي في الدقيقة الرابعة، تغلب من خلالها على اثنين من مدافعي عجمان ومرر الكرة داخل الصندوق للإسباني جاسبار وضعها الأخير بسهولة في الشباك، مسجلاً هدفاً مبكراً للوحدة، وسبق الهدف رأسية قوية لتيجالي مرت بجوار القائم بقليل.

ولم يظهر أبناء المدرب الرمادي إلا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من حميد عبدالله، مرت أعلى العارضة، وعاد عجمان إلى المشهد في آخر 5 دقائق من الشوط الأول، وهدد مرمى الوحدة في مناسبتين عن طريق عصام فائز و البرازيلي فاندر فيريرا، وتألق الحارس محمد الشامسي في السيطرة على الأولى وذهبت الكرة الثانية أعلى العارضة.

وكاد عجمان في الشوط الثاني يسجل من الكرة التي أخطأ فيها الشامسي ولكن لم يحسن حميد وأوسوا التعامل معها، في المقابل وقف الحظ في وجه الإسباني جاسبار وحرمه من إضافة هدفه الثاني، عندما وصلته الكرة في الجهة اليسرى، سدد كرة مباشرة في مرمى علي الحوسني، اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 63.