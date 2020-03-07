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فريق خبراء إفريقي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، «كاف»، فريق خبراء لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة، مؤكداً أنه قد يلجأ حتى إلى إلغاء المباريات في حال كان هناك تهديد لسلامة اللاعبين، وجميع العاملين في اللعبة.
وأكد «كاف» أنه يتابع باهتمام كبير تطور انتشار هذا الفيروس الذي وصل إلى القارة السمراء، مشيراً إلى أن الأمر قد يتطلب إقامة المباريات من دون جمهور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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