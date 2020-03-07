شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يقلب الطاولة على «الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرقل النصر مضيفه شباب الأهلي وعادله 2-2 بعدما قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني إثر تأخره في الشوط الأول صفر-2 في ختام الجولة 18 لدوري الخليج العربي.
وأصبحت صدارة شباب الأهلي في خطر بعدما توقف رصيده عند 40 نقطة مقابل 37 للعين الثاني. وفاز الجزيرة على الاتحاد كلباء 2-1 وصعد للمركز الثالث برصيد 33 نقطة، كما فاز الوحدة على عجمان 1-صفر.
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