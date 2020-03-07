شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ماراثون باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجيل ماراثون باريس تاريخ النشر: 07/03/2020 استمع تأجل ماراثون باريس المقرر في 5 إبريل/نيسان المقبل، بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولن يقام السباق البالغ طوله 42,195 كلم بموعده الاعتيادي في فصل الربيع، بل بعد ستة أشهر.

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