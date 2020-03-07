تحضيرات مكثفة لمهرجان سعيد بن حمدان للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق النسخة الثانية من بطولة كأس الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم 2020 الثانية للبولو يوم الجمعة المقبل بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي تبلغ مجموع جوائزها نصف مليون درهم وتحظى بمشاركة ألمع نجوم اللعبة في العالم والإمارات والخليج وبهانديكاب يصل إلى 30 جول والتي تعتبر الثانية عالمياً.

ووجه رجل الأعمال القطب النصراوي حميد بن دري رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس سعيد بن حمدان للبولو 2020 الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشكر والعرفان على توجيهاته الكريمة ودعمه للحدث الأبرز والأعلى قيمة في العالم بعد أن حقق نجاحات باهرة في النسخة الأولى 2019. وقال: «هناك ستة فرق مشاركة بينهم 4 فرق للاعبين المواطنين إلى جانب فريقين محترفين عالميين الأول يحمل اسم «نشوان» ويرتدي القميص الأبيض والآخر يحمل اسم «ارهاب» ويرتدي القميص الأحمر، وهناك فريقان أحدهما باسم «سلسبيل» ويرتدي القميص الأخضر وآخر باسم «حفيد» ويرتدي القميص الأزرق، والأسماء الأربعة هي أسماء لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التي سبق لها أن سطرت إنجازات رائعة لدولة الإمارات».

وأضاف بن دري: «المهرجان سيحفل بالعديد من المفاجآت للجماهير والتي لم يشهد لها مثيلاً من قبل، كما أن هناك فعاليات فنية وموسيقية مصاحبة لكل الفئات العمرية بما فيها مجمع ألعاب للأطفال».