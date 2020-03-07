رونالدينيو يتجنب الملاحقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يواجه نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو وشقيقه، ملاحقة قضائية لدخولهما الباراجواي بوثائق مزورة.

وقال المدعي العام فيديريكو دلفينو إنه أوصى بعدم ملاحقة رونالدينيو (39 عاماً)، وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا، «لكن بشرط الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها، وهي استعمال وثائق مزورة».

وكان أدولفو مارين محامي رونالدينيو قد نفى في وقت سابق أن يكون النجم الموهوب وشقيقه قد استخدما وثائق مزورة لدخول الباراجواي.

وقال دلفينو أمام وسائل الإعلام: «لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة أشخاص. وقدم رونالدينيو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق» ثم أخرجا من القضية.

وأضاف أن الشقيقين تصرفا «بحسن نية» في قضية تلقي وثائق الباراجواي المزورة.

وبحسب المحقق جيلبرتو فليتاس، فإن رونالدينيو حصل على جواز السفر المزور من رجل الأعمال البرازيلي ويلمونديس سوزا ليرا، الذي تعرض للإيقاف.