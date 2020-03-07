الزعابي يمثل الإمارات في «داوثلون» أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض لاعب منتخب الإمارات للترايثلون فارس الزعابي تحدياً جديداً اليوم الأحد، بمشاركته في فئة المحترفين في البطولة الأوروبية للداوثلون 2020، التي تقام اليوم الأحد بمدينة بونتا أومبريا الإسبانية، بمشاركة 27 لاعباً محترفاً من 13 دولة.

يصنف فارس الزعابي بين أفضل لاعبي الترايثلون المشاركين؛ حيث يحتل المرتبة السادسة من بين 27 لاعباً محترفاً في الحدث، وعلى الصعيد العالمي يحتل المرتبة 53 من 314 لاعباً عالمياً حسب تصنيف الاتحاد الدولي للترايثلون.

وقد شارك الزعابي سابقاً في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية، وقدم مستويات جيدة؛ إذ حقق المركز الثالث على العرب في البطولة العربية والإفريقية للدواثلون في نهاية العام المنصرم، وما يزال يواصل مسيرته الاحترافية؛ من خلال التفرغ التام للتدريب مع مدرب محترف.

ويذكر أن البطولة الأوروبية للداوثلون 2020 تعد أحد أنواع السباقات الثلاثية، ويتكون من الجري لمسافة 5 كلم، وركوب الدراجات الهوائية 10.4 كلم ثم الجري لمسافة 2.5 كلم.

وأعربت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها فارس الزعابي في التدريب التي تصل إلى 30 ساعة أسبوعياً؛ لكي يصل إلى مستوى أداء عال يستطيع من خلاله المشاركة في بطولات الترايثلون والدواثلون والأكواثلون ضمن فئات المحترفين، مكوناً بذلك نموذجاً ملهماً للرياضين الذين يطمحون لتمثيل الدولة في البطولات الرياضية الدولية وتحقيق مراكز متقدمة بها.

ومن جانبه، أكد الزعابي أن هدفه الأول هو التمثيل المشرف لدولة الإمارات في المحافل الرياضية بمختلف مستوياتها العربية والإقليمية والدولية، كما يتمنى أن تزيد قاعدة لاعبي هذه الرياضة؛ لاكتشاف مواهب إماراتية يتم إعدادها خصوصاً لبطولة العالم التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في عام 2022.