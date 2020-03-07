فاردي قد يعود أمام أستون فيلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن المهاجم جيمي فاردي قد يعود من إصابة في ربلة الساق أمام ضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الاثنين.

ويتقاسم فاردي (33 عاماً) قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفاً مع بيير-إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال لكنه غاب عن آخر مباراتين مع ليستر بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال رودجرز «بدا في حالة جيدة في التدريبات وقد يشارك في مباراة يوم الاثنين».