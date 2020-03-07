شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري: طموحنا النقاط الثلاث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية مباراة اليوم أمام دبا الحصن بأنها صعبة، ومهمة وقال: الحصن فريق جيد حقق نتائج ممتازة وهو ثاني الترتيب وبالتأكيد مواجهته ستكون صعبة ،نحن نسعى للفوز بالطبع ومتمسكون بالأمل ولدينا ثقة كبيرة بفريقنا ولاعبينا، نعلم أن المهمة ليست سهلة لكننا نتمنى أن نعود من ملعب الحصن بالنقاط الثلاث.

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