3 دول تطلب استضافة نهائـي أبطــال إفــريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الجمعة، أن ثلاث دول بينها المغرب وتونس، طلبت استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان أن المغرب وتونس والكاميرون، تقدمت بطلباتها في المهلة التي حددها الاتحاد في الفترة بين 11 و20 فبراير الماضي. واقترح المغرب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتونس ملعب رادس الأولمبي في العاصمة، فيما عرضت الكاميرون استضافة النهائي على ملعب «جابوما ستاديوم» في مدينة دوالا.

وتقام المباراة النهائية في 29 مايو/أيار المقبل.

ويقام الدور نصف النهائي في الأول والثامن من مايو المقبل، ذهاباً وإياباً على التوالي، وهي المرة الأولى التي سيقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.