الـ«كاف» يصدر بيان بشأن تهديدات «كورونا» للمسابقات الإفريقية : تأجيل أو إلغاء بعض المسابقات والمباريات أو إقامتها دون حضور جماهيري!

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانًا رسميًا اليوم، الجمعة، بشأن موقفه من انتشار فيرس كورونا في بعض الدول الإفريقية المعنية باستضافة مباريات أو مسابقات خاصة بالكاف خلال المرحلة المُقبلة.

وجاء نص البيان:

يعد COVID-19 مرضًا معديًا يتسبب فيه الاكتشاف الأخير من فيروس كورونا. لم يكن الفيروس والمرض الجديدين معروفين قبل تفشي الوباء في ووهان ، الصين ، في ديسمبر 2019.

يتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يؤثر على قارتنا. أبلغت ثمانية (8) دول إفريقية كبرى في كرة القدم عن حالات حتى الآن وهي: مصر ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، نيجيريا ، السنغال ، الكاميرون وجنوب إفريقيا.

كلف CAF اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع العناصر الفاعلة في اللعبة.

تم تشكيل فريق ، تحت سلطة رئيس CAF ، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات ، خاصة الطبية ، والذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأعضاء أسرة كرة القدم الأفريقية.

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لا نشعر بقلق بالغ ، ولكننا نبقى في حالة يقظة فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل CAF دوري الأبطال، CAF كأس الكونفيدرالية، ونهائيات توتال بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (CHAN) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020.

الفريق على اتصال مع الدول التي تنظم هذه المباريات، وسيرفع تقاريره حول المستجدات في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية.

إذا تطلب الوضع ، وبالاتفاق مع الدول المعنية ، فسيتم وضع تصور لإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ، أو التأجيل أو حتى الإلغاء. في غضون ذلك ، يجري إصدار تقرير استشاري للجهات الفاعلة في اللعبة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO).

يمكنك أيضًا الاطلاع على أحدث المعلومات حول تفشي فيروس COVID-19 ، والمتوفر من الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ومن سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلية.

• اغسل يديك بشكل متكرر وشامل بمحلول الكحول المائي أو بالماء والصابون.

• تأكد من اتباع قواعد النظافة العامة للجهاز التنفسي ، ومن أن الأشخاص المحيطين بك يقومون بنفس الأمر.

• في حالة السعال أو العطس ، قم بتغطية الفم والأنف مستخدماً انحناءة المرفق أو بمنديل ، وتخلص من المنديل بعد ذلك مباشرة.