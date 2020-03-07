مرسيليا يفرط بالثأر من أميان في الدوري الفرنسي

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فرط مرسيليا بفرصة الثأر من ضيفه أميان وذلك بعد أن تقدم عليه بهدفين نظيفين قبل أن يكتفي بتعادل 2-2 في الوقت القاتل في افتتاح المرحلة 28 من الدوري الفرنسي الذي شهد للمرة الأولى إرجاء إحدى مبارياته بسبب فيروس كورونا.

ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الى اللقاء وهو يبحث عن رد اعتباره من ضيفه القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير والثأر لخسارته ذهابا 3-1 في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

لكن النادي المتوسطي فشل في تحقيق مبتغاه والابتعاد في المركز الثاني موقتا بفارق 11 نقطة عن رين الثالث، وتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب، ولو نسبيا لاسيما بعد قرار تأجيل مباراة الأخير مع مضيفه ستراسبورغ بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وانتظر مرسيليا حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لافتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية عبر مورغان ساسون إثر تمريرة من الهولندي كيفن ستروتمان وسوء تقدير من الحارس ريجيس غورتنيه (1+45).

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وضرب فريق فياش بواش باكرا في بداية الثاني باضافة الهدف الثاني عبر ديميتري باييت الذي حظي بمساعدة من المدافع الكاميروني أوريليان شيدجو الذي خدع حارسه بعدما تحولت منه الكرة الى الشباك (52).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 حين قلص إميان الفارق من ركلة جزاء نفذها سيرو غيراسي بعد انتزاعه خطأ في المنطقة المحرمة من جوردان أمافي، ثم حصل على فرصة ذهبية لخطف التعادل لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (86).

وعندما اعتقد مرسيليا أنه حسم النقاط الثلاث، فاجأه أميان بخطف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر الإيراني سامان قدوس الذي دخل أرض الملعب في الدقيقة 80، وذلك إثر تمريرة من الإيطالي أرتورو كالابريزي.

ملخص المباراة: