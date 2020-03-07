فالنسيا يفرط بفرصة الاقتراب من المراكز الأوروبية

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فرّط فالنسيا بفرصة الاقتراب من المقاعد الاوروبية واكتفى بالتعادل الايجابي 1-1 مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم الجمعة.

وكانت الفرصة متاحة أمام فالنسيا لمعادلة رصيد أتلتيكو مدريد الخامس (44 نقطة) والاقتراب من المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، الا انه اكتفى بالتعادل ليبقى سابعا برصيد 42 نقطة.

وكان فالنسيا يمني النفس بأن يحقق فوزا يرفع معنوياته قبل مباراته المرتقبة على ملعبه "ميستايا" في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا امام اتالانتا الايطالي الثلاثاء في مهمة ستكون صعبة جدا بعد فوز الاخير 4-1 في لقاء الذهاب.

وافتتح داني باريخو التسجيل للنادي الواقع في شرق اسبانيا من ركلة حرة متقنة بعدما استقرت الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس فرناندو باتشيكو (34).

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وعادل ادغار منديز النتيجة لديبورتيفو ألافيس بعدما وصلت الكرة الى فيكتور لاغوارديا داخل المنطقة من ركلة حرة، مررها الاخير برأسه الى الاسباني الذي تابعها بينماه في شباك الحارس الهولندي ياسبر سيلين (74).

وارتقى ألافيس موقتا الى المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

ملخص المباراة: