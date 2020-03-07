شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الزمالك عاد ليثبت أنه من كبار أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد التأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وتخطى عقبة الترجدى التونسى لافتا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

تحدث أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك عن الصعوبات التي واجهها الفريق قبل اللقاء: "فقدنا محمد عبدالغني وعبدالله جمعة ولم يتوجهوا معنا إلى تونس، كما فقدنا محمد أوناجم بسبب الإصابة لكن في النهاية تمكنا من التأهل."

قال أحمد مرتضى إن الزمالك على خصم قوى توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا لمدة موسمين متتالين لافتا إلى أن لاعبو الفريق الأبيض قاموا بملمحة في ملعب رادس.

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أضاف عضو الزمالك:" نادى الزمالك شرف مصر واللاعيبة رجالة ولا أعلم ماذا سيقولون مصدرى الشائعات في الفترة القادمة".

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.