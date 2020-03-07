فيديو.. الزمالك أصبح "كابوس" للترجى التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الزمالك يُمثل عُقدة خاصة للترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك أصبح كابوس للترجى التونسى فى أخر مباريات جمعت بينهما، ويستعرض ”الخليج 365” كيف شكل الأبيض عقدة خاصة للترجى فى الأيام الأخيرة.

الزمالك يقتنص السوبر الإفريقى من الترجى التونسى

التقى الزمالك مع الترجى التونسى ببطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما يوم 14 من فبراير الماضى، حيث حقق الأبيض الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، ليتوج الأبيض باللقب الإفريقى الرابع فى تاريخه.

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الزمالك يفوز ذهابا على الترجى التونسى

ثم واجه الترجى التونسى فى دور ربع النهائى وحقق الفوز عليه فى مباراة الذهاب على ستاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم 28 من فبراير الماضى.

الزمالك يقتنص بطاقة التأهل إلى نصف النهائى من رادس

وأخيرًا نجح الزمالك فى العبور إلى دور نصف النهائى دورى أبطال إفريقيا، رغم هزيمته من الترجى التونسى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إطار منافسات إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية.

وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وأن تأهل إلى هذا الدور 9 مرات من قبل أعوام: 1984، 1985، 1986، 1993، 1994، 1996، 2002، 2005، 2016، شهدت عبور الأبيض من دور نصف النهائى إلى المباراة النهائية فى 7 أعوام فيما اخفق فى التأهل مرتين، الأولى عام 1985 بالهزيمة من الجيش الملكى المغربى بركلات الجزاء الترجيحية، والثانية عام 2005 بالهزيمة أمام الأهلى، وتوج باللقب 5 مرات من قبل.