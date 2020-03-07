شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: نتمنى فوز الأهلى على صن داونز ومواجهته فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إلى الجهد الكبير الذى بذله مرتضى منصور رئيس النادي فى الفترة الماضية، موضحا أنه يشكر اللاعبين على الانتصار والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور عقبة الترجى التونسى، متمنيا أن يتأهل الأهلى إلى نفس الدور موضحا أن أمله رؤية نهائي مصرى.

وأكد عضو الزمالك في تصريحات تليفزيونية ، أنه يتمنى التوفيق للأهلي أمام صن داونز في المباراة المقرر لها اليوم السبت في تمام الثالثة مساء حتى يتأهل لنصف النهائي ويستمر مشوار الفريقين في دوري الأبطال، وأن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك."

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تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.