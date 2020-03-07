شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف حقيقة شائعات غياب الجماهير بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن نادى "النادى" هو أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة الاستثمارية الاقتصادية، مؤكدا أنه سوف يتبعه عدة فروع أخرى بعد فرع 6 أكتوبر، وفرع شيراتون، وأن الفرع الثالث سيتم تدشينه بعد فترة وجيزة.

وحول شائعات منع الجماهير من حضور المباريات بالدورى بسبب فيروس كورونا، كشف الوزير أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شئ رسمى في هذا الشأن، ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن هذه الشائعات.

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وتابع وزير الشباب أننا فى حالة ترقب، ويوجد تنسيق تام بين وبين وزارة الصحة فى هذا الأمر، لمعرفة المستجدات فى هذا الشأن.

وعلق صبحى على وجود مشاكل بين فريق الأهلى والزمالك، قائلا، "خلاص ما بقاش فى مشاكل"