شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: الشناوى يواجه خطر الغياب أمام صن داونز بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر يواجه خطر الغياب أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى المباراة التى تقام عصر اليوم .

وقال عبدالغنى فى تصريحات تليفزيونية : "الشناوى يعانى من نزلة برد شديدة ومن المحتمل أن يغيب عن اللقاء، ولم يشارك فى تدريبات اليوم".

وأضاف: "أتمنى إشراك بادجى بدلا من مروان محسن، ويجب مشاركة مجدى أفشة بشكل أساسى أمام صن داونز، ".

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وأدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وخصصت إدارة الفندق داخل مدينة بريتوريا قاعة خاصة لبعثة الأهلى لأداء صلاة الجمعة، ويقوم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بإلقاء الخطبة.

وأدى الأهلى مرانه الاخير أمس باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر غد السبت فى اياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

واستفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبى لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.