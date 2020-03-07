شكرا لقرائتكم خبر عن فى قلب رادس.. الزمالك يلتقط "صورة" الاحتفال بالتأهل إلى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت بعثة الزمالك، صورة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، داخل ممر غرف الملابس فى ملعب رادس، بعد إقصاء الترجى التونسى، ونجح النادى الأبيض في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر ان يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي للبطولة.

نجح نادي الزمالك في خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1 ، و الهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0 .

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو

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خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

فيما بدا الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى