"فيديو" 21 يوم سعادة بيضاء.. ماذا فعل الزمالك منذ 14 فبراير إلى 6 مارس؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 21 يوما من الأفراح على نادى الزمالك لتسعد جماهير القلعة البيضاء بانتصارات فريقها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث أسعد الفريق الأبيض، جماهيره، بداية من 14 فبراير وصولا إلى 6 مارس من العام الجارى، وذلك بالتتويج بلقبى السوبر الإفريقى والمحلى ثم الصعود اليوم، الجمعة، إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على حساب الترجى التونسى ويستعرض ”الخليج 365” كيف نجح الزمالك فى تحدياته خلال 21 يومًا فقط فى جميع البطولات، فى السطور التالية.. الزمالك يتوج بكأس السوبر الإفريقى الزمالك يتوج بكأس السوبر الإفريقى البداية كانت بتتويج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، حيث حقق الأبيض الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى يوم 14 من فبراير الماضى، ليتوج الأبيض باللقب الإفريقى الرابع فى تاريخه. الزمالك يتوج ببطولة السوبر المصرى الزمالك يتوج ببطولة السوبر المصرى Advertisements ثم حقق الزمالك التتويج ببطولة السوبر المصرى، بعدما فاز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، والتى أقيمت بينهما يوم 20 من فبراير الماضى. الزمالك يتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الزمالك يتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وأخيرًا نجح الزمالك فى العبور إلى دور نصف النهائى دورى أبطال إفريقيا، رغم هزيمته من الترجى التونسى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد رادس، فى إطار منافسات إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، وذلك بعدما فاز فى لقاء الذهاب على ستاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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