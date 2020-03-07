شكرا لقرائتكم خبر عن "درس تكتيكى".. هكذا يرى جماهير الزمالك التأهل لنصف نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق الزمالك للمرة العاشرة في تاريخه الصعود إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على حساب الترجى التونسي، أمس الجمعة، بنتيجة 3 / 2 فى مجموع المباراتين، رغما من خسارته الليلة فى ملعب رداس بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تنوعت التعليقات على هاشتاج "الزمالك والترجى" الذى تصدر الأكثر تداولا على تويتر، عبر من خلالها أبناء نادى الزمالك عن فرحتهم للصعود إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، رغما من الخسارة.

وقال محمد شريف: "ألف مليون مبرووووك.. الزمالك فى نصف نهائي دورى الأبطال عن جداره واستحقاق.. قهرنا جحيم رادس وخطفنا بطاقة الصعود من قلب تونس وأطحنا بحامل اللقب مباراة بطولية ورجال الزمالك كانوا بالموعد الحمد لله".





وكتب منصور: " بصراحة من زمان مشفناش الزمالك بالصلابة والهدوء دا كله مستوي ثابت.. اللاعبين واثقين جدا من نفسهم وعدم التسرع فى المباراة والتركيز كانوا أهم شىء فى الفوز النهاردة.. ألف مليون مبرروك لعشاق الملكي وإن شاء الله الأهلي يفوز بكره ونغزو أفريقيا من جديد".

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ويرى عبد الرحمن: "الحمدلله ع الصعود الزمالك عمل ماتش كبير دفاعيا ف رادس الفريق كله رجالة ما شاء لله ونجم الماتش الونش اللي مستواه عالي الفترة دي ويا جبل م يهزك ريح وإن شاء لله البطولة للزمالك"، أما محمود، قال: "مباراة الزمالك الترجي درس تكتيكى رائع؛فى الواقعية وفرض الأسلوب والتحكم فى رتم المباراة بعيداً عن الفلحة والفلسفة الكروية؛ أنت رائع يا كالتيرون وجميع اللاعبين رائعون".

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح في عبر عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.