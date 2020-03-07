شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُفاضل بين أجاي وبادجي لقيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بين الثنائي النيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي، ليقود أحدهما الهجوم الأحمر خلال مواجهة صن داونز الجنوب افريقي المقرر اقامتها اليوم السبت.

ويفرض فايلر سرية كبيرة على تدريبات الأهلي خوفاً من تسريب الخطة والتشكيل للمعسكر الأخر، في الوقت الذي يلجأ المدرب السويسري لأجراء تغييرات كبيرة في التقسيمة بين اللاعبين لخداع جواسيس صن داونز.

وأدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وخصصت إدارة الفندق داخل مدينة بريتوريا قاعة خاصة لبعثة الأهلى لأداء صلاة الجمعة، ويقوم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بإلقاء الخطبة.

وأدى الأهلى مرانه الاخير أمس باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر غد السبت في اياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

واستفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.

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ولعبت قرارات جاساما دورًا لا يمكن التغاضى عنه فى حرمان الأهلى من فرصة التتويج بدورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربى الشقيق، فى إياب الدور النهائى للبطولة، وهو ما دفع الأهلى للتحرك سريعًا قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع، وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولى الأهلى طالبوا نظراءهم فى الاتحاد الأفريقى بضرورة مراقبة أداء الحكم الجامبى بكارى جاساما لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خلال المباراة.