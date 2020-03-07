شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد ..تحديد مصير وديتي الأوليمبي بسبب كورونا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد يوم الاحد المقبل الموقف النهائي الخاص بالبطولة الودية التي يشارك فيها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ، بدبي في الفترة من 23 حتى 31 مارس ويتخللها وديتين أمام كرواتيا و الأرجنتين يومي 26 و 29 مارس ، بعد إنتشار فيروس كورونا بالإمارات و التخوف من إلغاء الوديتين وهو ما سيتم حسمه غدا الاحد بعد اجتماع القائمين على الدورة و الجانب الإماراتي ومعرفة رد المنتخبات المشاركة في الدورة من التواجد في الإمارات من عدمه.

يعلن شوقي غريب عن أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر معسكر يوم 18 مارس الجاري بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لإختيار أسماء للمنتخب الأول على أن يضم غريب المستبعدين من قائمة البدري خاصة أن هناك أسماء ستنضم للمنتخب الأول على رأسهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك .

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قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

تتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للإنضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.