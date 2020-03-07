شكرا لقرائتكم خبر عن احنا شقاوة قديمة.. هكذا احتفل مصطفى محمد بتأهل الزمالك لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب مصطفي محمد، مهاجم نادى الزمالك، على الاحتفال بتأهل فريقه لنصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد فوز فريقه على حساب نادى الترجي التونسي منذ قليل بنتيجة 3-2 مجموع المباراتين، التي أقيمت على ملعب رادس.

ونشر مصطفي محمد، صورة له من داخل غرفة تغير الملابس، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، بعد انتهاء المباراة، ليكتب قائلاً " احنا شقاوه قديمه اووي ❤️????????".

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجي.

بدا الزمالك المباراة بتأمين دفاعي في محاولة لامتصاص حماس لاعبو الترجي والجماهير المتواجدة في الملعب، في المقابل فان لاعبو الترجي حاولوا مبكرا احراز هدف يقرب الفريق من هدفه بالفوز بفارق هدفين وتحقق لهم ما ارادوه مبكرا عندما احرز بلال بن ساحة هدف التقدم في الدقيقة 4 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك بعدما اصطدمت الكرة في يده.

Advertisements

عقب هدف التقدم للترجي ، حاول لاعبو الزمالك عدم الانسياق وراء طريقة لعب الترجي بعدما قام أصحاب الأرض بمحاولة سحب لاعبي الزمالك للعب بطرق هجومية اكثر والتخلي عن التأمين الدفاعي املا في احراز هدف ثاني، الا ان لاعبو الزمالك التزموا بالواجبات الدفاعية منعا لدخول مرماهم اهداف أخرى.

الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول مرت بسلام علي لاعبي الزمالك وان كان الخشونة زادت من جانب كلا الفريقين، وتعرض محمد أبو جبل حارس الزمالك لاصابة كادت ان تتسبب في إخراجه من الملعب ولكنه استكمل الشوط دون أي شكوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.

الشوط الثاني جاء مغايرا تماما لاحداث الشوط الأول، حيث بدأ الزمالك الشوط الثاني بمحاولات هجومية في محاولة لخطف هدف التعادل وإدخال الترجي في نفق مظلم بالمباراة، في المقابل نشط أيضا لاعبو الترجي في محاولة لخطف هدف التأهل الثاني، لتستمر النتيجة 1/0 للترجي بعد مرور 60 دقيقة.

نجح لاعبو الزمالك في فرض أسلوب لعب الأبيض علي الترجي، حيث سيطر لاعبو الزمالك علي وسط الملعب ، وفشل لاعبو الترجي في فك حصار دفاع الزمالك لتستمر النتيجة 1/0 للترجي .

وفشل فريق الزمالك في احراز هدف التعادل امام الترجي التونسي بعد مرور 75 دقيقة من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا في استاد رادس ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا، ولا يزال الترجي التونسي متقدم بهدف نظيف احرزه بلال بن ساحة في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

حاول لاعبو الترجي احراز الهدف الثاني ولكن تألق أبو جبل ودفاع الزمالك ادي الي انتهاء المباراة بخسارة الزمالك 1/0 والتأهل رسميا الي الدور قبل النهائي.