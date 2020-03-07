شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. شاهد تحركات "المقاتل" طارق حامد في مباراة الزمالك و الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر مجهوداته الكبيرة في مباريات فريقه ، حيث رصدت الكاميرا تواجد طارق حامد في جميع أرجاء الملعب كعادته ، خلال مباراة الترجي التونسي التي انتهت بتأهل الزمالك بمجموع اللقائين 3 / 2.

نجح الزمالك في التأهل إلي الدور نصف نهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا ، بعدما نجح في عبور الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 .

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الترجي التونسي علي استاد القاهرة .

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تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجي.

للمرة العاشرة في تاريخه يصل الزمالك إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وجاءت هذ المرة على حساب الترجى التونسي، اليوم الجمعة، بنتيجة 3 / 2 فى مجموع المباراتين، بعدما خسر الليلة فى ملعب رداس بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

"الخليج 365" يرصد تاريخ مشاركات الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالتاريخ والأرقام والانتصارات والهزائم:

- أخر مرة تأهل فيها الزمالك إلى دور نصف النهائي كانت عام 2016 على حساب أنيمبا النيجيرى، قبل أن يفعلها اليوم فى نسخة 2020 على حساب الترجى التونسي.