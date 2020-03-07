شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لاعبو الزمالك رجالة وكنا نخشي جماهير الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه استحق التأهل على حساب الترجي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب رادس في إياب ربع النهائي.

وقال كارتيرون بعد اللقاء:" تأهلنا مستحق، استطعنا هزيمة بطل المسابقة، لعبنا بشجاعة وبكثافة عددية، صعبنا على أنفسنا المهمة في البداية باستقبال الهدف المبكر، لم يكن من السهل الصمود امام الترجي طوال هذه المباراة".

وتابع المدير الفني للزمالك: "كنا نخشى جماهير الترجي على أرضية ميدانهم، لم نخلق الفرص الكثيرة لكننا لا يمكن أن نسمى هذا خوف، لعبنا على التفاصيل الصغيرة وحققنا المطلوب".

وعن منافس الفريق في المربع الذهبي قال كارتيرون: "نصف النهائي له حسابات مختلفة، لا يهمنا تأهل الرجاء أو مازيمبي، نحن نستعد لأي منافس، هما فريقان كبيران لديهم حظوظ مثل باقي الفريق المتنافسة على اللقب".

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وختم المدرب الفرنسي: "الترجي منافس يستحق الاحترام، سعداء بعبور هذه المحطة، وننتظر الفريق الذي سيتأهل لنصف النهائي وليتأهل من يستحق، فمن جانبنا سنسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا في الدور المقبل، لنتمكن من انتزاع بطاقة التأهل للنهائي على أرضنا".

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الفائز من الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.