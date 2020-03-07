موعد مباراة الزمالك القادمة في دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الزمالك في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

موعد مباراتي الدوري قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا

يقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر ان يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي للبطولة.

الزمالك يعبر الترجي التونسي

نجح نادي الزمالك في خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2 ، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1 ، و الهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0 .

تشكيل الزمالك و الترجي :

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو

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خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

فيما بدا الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى