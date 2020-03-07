اتحاد كرة القدم يهنئ نادي الزمالك بالتأهل لنصف نهائى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك وجماهيره العريضة بتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي الشقيق بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3 / 2، متمنيا أن يواصل الزمالك وجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية طريق نجاحاتها لتضيف إنجازات جديدة للكرة المصرية وإسعاد الملايين من الشعب المصري .

نجح نادي الزمالك في خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2 ، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1 ، و الهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0 .

تشكيل الزمالك و الترجي : بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو Advertisements خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما فيما بدا الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: معز بن شريفية الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى الزمالك ينتظر الفائز من مازيمبي و الرجاء المغربي ، حيث يستعد الرجاء لمواجهة مازيمبي السبت في الكونغو بإياب ربع نهائي دوري الأبطال وحسم بطل المغرب مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.

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