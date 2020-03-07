شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في نصف نهائي الأبطال للمرة العاشرة.. تفوق كاسح وإخفاق ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

للمرة العاشرة في تاريخه يصل الزمالك إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وجاءت هذ المرة على حساب الترجى التونسي، اليوم الجمعة، بنتيجة 3 / 2 فى مجموع المباراتين، بعدما خسر الليلة فى ملعب رداس بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

”الخليج 365” يرصد تاريخ مشاركات الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالتاريخ والأرقام والانتصارات والهزائم:

- أخر مرة تأهل فيها الزمالك إلى دور نصف النهائي كانت عام 2016 على حساب أنيمبا النيجيرى، قبل أن يفعلها اليوم فى نسخة 2020 على حساب الترجى التونسي.



مباراة الزمالك وأنيمبا فى دورى الأبطال 2016

- المرات العشر التي تأهل فيها الزمالك إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا في نسخها القديمة والجديدة كانت أعوام : 1984-1985-1986-1993-1994-1996-2002- 2005 ـ 2016 - 2020

- الزمالك خلال المرات التسع السابقة التى تأهل فيها إلى نصف النهائي، نجح فى الوصول فيها إلى النهائي فى 7 مناسبات وفاز بالبطولة 5 مرات .

- فاز الزمالك في نصف النهائي على أندية: شبيبة القبائل الجزائري عام 1984 كانون ياوندي الكاميروني 1986 Advertisements ستينشزي ستورز النيجيري 1993 نكانا رد ديفلز الزامبي 1994 الصفاقسي التونسي 1996 مازيمبي الكونغولي 2002 الوداد المغربي 2016

- بينما فشل الزمالك على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة في الوصول للنهائي مرتين فقط بعد وصوله لدور نصف النهائي، حيث خسر الأولى من الجيش الملكي المغربي نسخة 1985 والثانية أمام الأهلي 2005.





لقاء الاهلى والزمالك فى دورى ابطال افريقيا 2005

- في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الزمالك سجل 24 هدفاً واستقبل 21 أخرين.

- الزمالك في نصف النهائي حقق فوز مباشر 6 مرات من التسعة، بينما أنهى واحدة بركلات الترجيح وكانت أمام الصفاقسي 1996.

- الزمالك خسر مرة واحدة فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح وكانت أمام الجيش الملكي المغربي في بطولة 1985.

- الخسارة الأولى للزمالك على أرضه إفريقيا كانت من النادي الأهلي وكانت في دور نصف النهائي أيضاً نسخة 2005 وانتهت بمجموع اللقاءين 4-1