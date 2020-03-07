شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 60 دقيقة .. الزمالك يحاول خطف التعادل أمام الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي المقامة حاليا في استاد رادس ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا، ولا يزال الترجي التونسي متقدم بهدف نظيف احرزه بلال بن ساحة في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

الشوط الثاني جاء مغايرا تماما لاحداث الشوط الأول، حيث بدأ الزمالك الشوط الثاني بمحاولات هجومية في محاولة لخطف هدف التعادل وإدخال الترجي في نفق مظلم بالمباراة، في المقابل نشط أيضا لاعبو الترجي في محاولة لخطف هدف التأهل الثاني، لتستمر النتيجة 1/0 للترجي بعد مرور 60 دقيقة.

بدا الزمالك المباراة بتأمين دفاعي في محاولة لامتصاص حماس لاعبو الترجي والجماهير المتواجدة في الملعب، في المقابل فان لاعبو الترجي حاولوا مبكرا احراز هدف يقرب الفريق من هدفه بالفوز بفارق هدفين وتحقق لهم ما ارادوه مبكرا عندما احرز بلال بن ساحة هدف التقدم في الدقيقة 4 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك بعدما اصطدمت الكرة في يده.

عقب هدف التقدم للترجي ، حاول لاعبو الزمالك عدم الانسياق وراء طريقة لعب الترجي بعدما قام أصحاب الأرض بمحاولة سحب لاعبي الزمالك للعب بطرق هجومية اكثر والتخلي عن التأمين الدفاعي املا في احراز هدف ثاني، الا ان لاعبو الزمالك التزموا بالواجبات الدفاعية منعا لدخول مرماهم اهداف أخرى.

الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول مرت بسلام علي لاعبي الزمالك وان كان الخشونة زادت من جانب كلا الفريقين، وتعرض محمد أبو جبل حارس الزمالك لاصابة كادت ان تتسبب في إخراجه من الملعب ولكنه استكمل الشوط دون أي شكوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو

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خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

فيما بدا الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى

وضربت الغيابات صفوف فريق الدم والذهب، حيث يخوض الترجى مواجهة الليلة بعد قرارات الكاف بإيقاف معين الشعبانى، المدير الفنى ومساعده وخليل شمام، رؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان، بداعى الإيقاف، بالإضافة إلى إلياس شتى، بداعى الإصابة، وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة بالثأر من الزمالك، ويقود الترجى على الدكة القيادة الفنية عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، بينما سيجلس الشعبانى فى المدرجات، وهو ما يعمل كارتيرون على استغلاله.

الزمالك واجه الترجى من قبل فى 8 مباريات فى البطولات الأفريقية، شهدت تفوق الزمالك على نظيره التونسى، إذ حقق الفوز خلال 4 مباريات فى مقابل مباراة واحدة لصالح الترجى وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.