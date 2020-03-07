شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشماريخ تُشعل ملعب رادس فى لقاء الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشعلت الألعاب النارية مباراة الزمالك والترجي التونسي المقامة حاليا ضمن مباريات دور الـ 8 من دوري أبطال افريقيا، ولا يزال تقدم الترجي بهدف نظيف أحرزه بلال بن ساحة في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

بدا الزمالك المباراة بتأمين دفاعي في محاولة لامتصاص حماس لاعبو الترجي والجماهير المتواجدة في الملعب، في المقابل فان لاعبو الترجي حاولوا مبكرا احراز هدف يقرب الفريق من هدفه بالفوز بفارق هدفين وتحقق لهم ما ارادوه مبكرا عندما احرز بلال بن ساحة هدف التقدم في الدقيقة 4 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك بعدما اصطدمت الكرة في يده.

عقب هدف التقدم للترجي ، حاول لاعبو الزمالك عدم الانسياق وراء طريقة لعب الترجي بعدما قام أصحاب الأرض بمحاولة سحب لاعبي الزمالك للعب بطرق هجومية اكثر والتخلي عن التأمين الدفاعي املا في احراز هدف ثاني، الا ان لاعبو الزمالك التزموا بالواجبات الدفاعية منعا لدخول مرماهم اهداف أخرى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

Advertisements

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو

خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

فيما بدا الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى