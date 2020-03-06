شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الأربعة «نصف النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة التي تعرض لها أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رادس، مساء اليوم الجمعة، في إياب ربع نهائي البطولة.

تقدم الترجي سريعا عن طريق بن ساحة في الدقيقة 5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد لمحمود علاء داخل المنطقة.

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وانحصر اللعب بعد الهدف في منتصف الملعب دون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الترجي استغلال الدفعة الجماهيرية لزيادة تقدمه إلا أن دفاع الزمالك وخلفهم محمد أبوجبل تصدوا لكل الفرص لينتهي اللقاء بفوز الترجي 1-0.

واستفاد الزمالك من نتيجة لقاء الذهاب الذي أحرز به هدفين ليتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في انتظار المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي أمام مازيمبي الكونغولي.