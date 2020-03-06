شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفقد سيسيه ورفعت ونور أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى عن ارتياحه للتجانس والانسجام الذى وصل إليه لاعبو الفريق والذى اتضح من خلال المباريات الودية التى خاضها الفريق فى مواجهاته أمام سموحة وفاكو ودمنهور والحمام وذلك قبل مواجهة الزمالك فى افتتاح منافسات الدور الثانى للدورى والمحدد لها الخميس المقبل على استاد حرس الحدود.

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وأضاف يوسف أن نتائج المباريات الودية لاتعنيه بقدر اهتمامه بتنفيذ لاعبيه للخطط المختلفة وتجهيز عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباريات الفريق الأخيرة أو العناصر التى تم ضمها للفريق فى الانتقالات الشتوية ومدى ما وصلت إليه من تجانس مع زملائهم من عناصر الفريق الأساسية، مشيرا إلى أن مباريات الدور الثانى ستكون صعبة للغاية، فى ظل حاجة كل ناد لتحقيق أهدافه وأن الاتحاد لديه هدف يسعى لتحقيقه وهو التواجد فى المربع الذهبى بجدول المسابقة، مؤكدا على سعادته الكبيرة بظهور أكثر من لاعب على مستوى جيد وأبرزهم محمد الصباحى وعمرو الميدانى. من ناحية أخرى، حر ص الجهاز الفنى للفريق على مشاهدة مباراة العودة للزمالك أمام الترجى التونسى الجمعة للوقوف على مستوى الفريق الأبيض ودراسة مواطن القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل مواجهة الخميس، فى ظل غياب ثلاثة من أبرز لاعبى الاتحاد فى الفترة الأخيرة، وهم رزاق سيسيه وأحمد رفعت المعاران من الزمالك تطبيقا لشروط الإعارة، وكذلك نور السيد بسبب الإيقاف منذ لقاء الفريق الأخير أمام أسوان بكأس مصر.

وكان الجهاز الفنى لنادى الاتحاد منح لاعبيه راحة عقب انتهاء المباراة الودية أمام الحمام على أن يستأنف مرانه مجددا الجمعة استعدادا للزمالك.

على صعيد آخر، أنقذت العناية الإلهية ويلسون أكاكبو، مدافع الاتحاد من الموت المحقق بعد تعرض سيارته لحادث مروع أثناء عودته من معسكر الفريق بأفريكانو وتعرض اللاعب لبعض الإصابات البسيطة فى الوقت الذى تعرضت سيارته لأضرار بالغة وحرص زملاؤه رزاق سيسيه وإيمانويل أكوى على مرافقته والاطمئنان على حالته عقب الحادث.