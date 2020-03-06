شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» يُغازل كبار الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ انتقال المهاجم النرويجى الشاب إيرلينج هالاند للدورى الألمانى عبر بوابة بوروسيا دورتموند، وتوهجه غير المسبوق مع أسود الفيستيفال، كثر الحديث عن مستقبله، وأنسب الدوريات التى قد تساهم فى صقل موهبة ربما تسجل حضورها وسط أساطير كرة القدم.

وأكد ألف- إنجى هالاند، والد نجم دورتموند الشاب، أن الليجا الإسبانية ستكون مناسبة للغاية لابنه مستقبلا.

وصرح والد هالاند، الذى يتألق فى صفوف الفريق الكنارى منذ الانتقال إلى ألمانيا فى يناير الماضى قادما من سالزبورج النمساوى: «ارتبط اسم ابنى بـ100 ناد، لكن الليجا الإسبانية ستكون حقا خيارا رائعا له».

وأضاف والده ووكيل أعماله: «الليجا تضم أندية كبيرة، لكن لا أحد يعلم إذا كان سيذهب إلى إسبانيا أم لا».

وتابع: «أنا سعيد للغاية من أجله وكذلك من أجل بوروسيا دورتموند، رغم أن الأهم بالنسبة لى هو أن يواصل التطور، أنا فخور به، دائما ما كان هدافا وكذلك صانعا للأهداف».

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ويربط العديد من وسائل الإعلام مستقبل هالاند (19 سنة) بريال مدريد، خاصة أن عقد اللاعب يتضمن بندا يسمح له بالرحيل فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2021 مقابل 75 مليون يورو.

وأوضح ألف-إنجى هالاند: «دورتموند أخبرنا أنه بحاجة للاعب مثله وأن هدف النادى هو تحقيق كل البطولات، فهو فريق ينافس على لقب البوندسليجا ويتطور فى المسابقات الأوروبية، هو الأنسب لهالاند لمواصلة التطور».

ويعانى الريال من تراجع معدلاته التهديفية منذ رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو فى صيف 2018، ويعد لاعب وسطه، إيسكو ألاركون، هو هداف الفريق الملكى فى عام 2020 برصيد 3 أهداف.

وتألق هالاند هذا الموسم، بتسجيله 40 هدفا فى 31 مباراة، بمتوسط 1.29 هدف فى المباراة الواحدة.

وظهرت قدراته التهديفية الرائعة فى الدورى النمساوى وكذلك فى دورى أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى دورتموند ليسجل معه 12 هدفا فى 9 مباريات.

يذكر أن اللاعب كان محط أنظار العديد من الأندية العالمية ولكنه اختار الانتقال إلى صفوف بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.