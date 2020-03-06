شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكافح العنصرية بـ«بطاقة حمراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى البدء فى حملة «بطاقة حمراء ضد العنصرية» التى تهدف لاتخاذ موقف ضد الإقصاء والإساءة والتعصب.

وقال هيربرت هاينر، رئيس النادى: «مع حملتنا، نريد أن نقف فى وجه الكراهية والتحريض وأى نوع من أنواع العنف. العنصرية أسوأ شكل للتمييز ولا يوجد لها مكان فى عالمنا».

ويشارك فى الحملة رجال وسيدات من فرق بايرن فى رياضتى كرة القدم والسلة بجانب مسؤولى النادى.

وقال توماس مولر، لاعب المنتخب الألمانى السابق: «فى مجتمع فاعل، لا يمكنك دائمًا التحدث عن عالم مفتوح وقيم عظيمة فقط إذا كان يجلب لك مزايا».

وأوضح: «الأمر يتعلق بالتعاون والتبادل المشترك والاحترام المتبادل والتسامح. نحن لا نتعب أبدا من زيادة الوعى بقضية العنصرية».

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وكان جوردان توروناريجا، لاعب هيرتا برلين، قد تعرض لاعتداءات عنصرية فى آخر مباراة لفريقه فى كأس ألمانيا أمام شالكه.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى للنادى: «فى الأسابيع الأخيرة وقعت حوادث فى الدورى الألمانى لا يمكن أن يسعد بها أحد».

وأردف: «نشعر بقلق إزاء تزايد حالات العنصرية، لهذا نشهر البطاقة الحمراء فى وجه العنصرية. نريد المساهمة فى ترسيخ ثقافة ضد العنصرية».

وكان من المقرر أن تبدأ الحملة قبل الجولة الماضية من البوندسليجا، التى شهدت توقف مباراة بايرن ميونخ مع هوفنهايم مرتين بسبب جماهير الفريق الزائر التى أهانت ديتمار هوب، الممول لفريق هوفنهايم.

وأهانت جماهير أندية أخرى هوب فى المباريات الأخيرة، بينما أشار آخرون إلى أن السلطات يبدو أنها تتخذ خطا أقوى للدفاع عن هوب مقارنة بهؤلاء الذين يتعرضون لإيذاء عنصرى.

ويعقد الاتحاد الألمانى لكرة القدم اجتماعا لمناقشة الموقف الحالى الخاص بثقافة الجماهير، مع العديد من مجموعات المشجعين.