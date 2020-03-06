شكرا لقرائتكم خبر عن «سيليتش وكيريوس» يعلنان مشاركتهما فى بطولة كوينز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الكرواتى مارين سيليتش، والأسترالى نيك كيريوس، للمشاركين في بطولة كوينز العشبية للتنس التي تسبق ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

وبذلك، انضم سيليتش وكيريوس للإسبانى فيليسيانو لوبيز، والروسى دانييل ميدفيديف، والبريطانى آندى موراى واليونانى سيتفانوس تسيتسيباس، الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة ذات الـ500 نقطة. وخاض الكرواتى بطولة كوينز خلال السنوات الـ13 الأخيرة، وتوج بها مرتين، في 2012 و2018. أما الأسترالى، فحقق أفضل نتيجة في هذه البطولة البريطانية، حين بلغ نصف النهائى في نسخة 2018.

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وقال كيريوس: «أتمنى التقدم كثيرًا هذا العام في كوينز وويمبلدون. ألعب بشكل جيد ومستعد لما هو آت». وستقام نسخة هذا العام من بطولة كوينز بين يومى 15 و21 يونيو المقبل. على جانب آخر، أطاحت الكندية الشابة ليلا فرنانديز، التي تعد من لاعبات التنس الواعدات، بالأمريكية سلون ستيفنز، المرشحة الخامسة للقب، من ثمن نهائى بطولة مونتيرى المكسيكية، بالفوز عليها 6-7 (4-7) و6-3 و6-3.

ونجحت فرنانديز، البالغة من العمر 17 عاما، في مواصلة مشوارها الناجح بالبطولة لتبلغ الدور ربع النهائى، حيث صرحت «لم أستغل الفرص التي أتيحت لى في المجموعة الأولى، لكنى حافظت على هدوئى، ونجحت في فرض أسلوب لعبى بعدها، تنتظرنى مباراة أخرى قوية».

وستواجه اللاعبة التي حققت إنجازا كبيرا الأسبوع الماضى بوصولها لنهائى أكابولكو المفتوحة وصعودها 64 مركزا دفعة واحدة، في الدور المقبل، الفائزة من لقاء الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المرشحة الأولى للقب، والبيلاروسية أولجا جوفورتسوفا. كما تأهلت لنفس الدور السويدية ريبيكا بيترسون، التي ستواجه الفائزة من لقاء الأمريكية لورين ديفيس والهولندية أرانشا روس، بينما ستلعب الصينية وانج يافان أمام البيلاروسية مارى بوزكوفا.