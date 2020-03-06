شكرا لقرائتكم خبر عن يومك يا أهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا صعبا عندما يلاقى صن داونز الجنوب إفريقى فى الثالثة عصر غد السبت على ملعب استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

كان الأهلى قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد القاهرة، ويسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائى فى مواجهة الليلة.

يدرك رينيه فايلر، المدير الفنى، صعوبة اللقاء بسبب الاهتمام الكبير من جانب الفريق الإفريقى الذى يسعى لتعطيل قطار الأهلى معتمدا على عاملى الأرض والجمهور. وجاءت تحضيرات الأهلى قوية حيث وضع «فايلر» برنامجا خاصا للقاء، حيث عمد عقب انتهاء مباراة الذهاب لإبعاد اللاعبين عن أى مؤثرات ومنعهم من الكلام للحفاظ على حالة التركيز بعد نجاح الفريق فى حسم المباراة الأخيرة لصالحه بهدفين للاشىء.

وحرص المدير الفنى على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح تحسبا للاحتكام لها فى حالة فوز صن داونز بهدفين نظيفين، حيث وضح اهتمام فايلر بركلات الترجيح خوفا من تكرار سيناريو مباراة السوبر المحلى التى خسرها الفريق بالترجيحية.

Advertisements

وكثف «فايلر» جلساته مع اللاعبين منذ وصول الفريق إلى جنوب إفريقيا للحديث عن المباراة، وكيفية تعطيل مفاتيح لعب المنافس وتشجيعهم على التعامل مع الضغوط المتوقع حدوثها خلال اللقاء، خاصة أن المنافس يراهن على جماهيره للتأثير على معنويات الأهلى، فيما كثف الجهاز الطبى من جهوده لعلاج اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال مباراة الذهاب.. وكان لشفاء على معلول أثر طيب داخل الفريق، خاصة أن اللاعب أصبح الورقة الرابحة للأحمر بعد الظهور المميز له خلال المباراة ونجاحه فى الفوز بثنائية قربت الفريق من حسم التأهل للدور التالى. وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى ورئيس البعثة، على تحفيز اللاعبين خلال فترة تواجدهم فى جنوب إفريقيا، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للدور قبل النهائى.

وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد فتحى ومحمود متولى وياسر إبراهيم وعلى معلول وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايى ومروان محسن.

على الجانب الآخر، يدخل صن دوانز بقيادة بيتسو موسيمانى اللقاء رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز بأكثر من هدفين» للحصول على تأشيرة التأهل لنصف النهائى.

وشهدت الفترة الماضية تحضيرات خاصة من جانب صن داونز للمباراة من خلال علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الذهاب، بجانب تدريب اللاعبين على كيفية اختراق دفاعات الأهلى، حيث وضح خلال التدريبات الأخيرة رغبة الفريق فى التبكير بالتسجيل لإرباك بطل مصر.

ووفقا للمعلومات الواردة من جنوب إفريقيا، فإن المدير الفنى لصن داونز شدد خلال محاضراته مع اللاعبين على ضرورة مراقبة نجم الأهلى على معلول الذى كان وراء ثنائية فريقه نهاية الأسبوع الماضى، فيما يأمل أن يتمكن لاعبوه من إيجاد المزيد من المساحات والفرص التى لم يجدوها فى مباراة الذهاب، ما دفعه للتركيز خلال التدريبات الأخيرة على كيفية مراقبة معلول، بجانب وضع رقابة على المهاجمين لمنع الأهلى من الوصول إلى المرمى، كما شاهد المدير الفنى تسجيلا لمباراة الذهاب للوقوف على الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها اليوم.