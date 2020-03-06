شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شموع مضيئة للأهلى فى جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقّب جماهير وأنصار النادى الأهلى فى كل مكان المواجهة الصعبة التى يحل خلالها فريقهم ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقى ببريتوريا، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجارية، حيث حسم أبناء التتش لقاء الذهاب فى القاهرة بثنائية نظيفة، حملت توقيع الظهير الأيسر التونسى على معلول.

ويكفى الأهلى التعادل بأى نتيجة من أجل قطع بطاقة الترشح لنصف النهائى القارى أو الخسارة بفارق هدف، أو بفارق هدفين بشرط التسجيل وزيارة شباك أصحاب الأرض، حيث يفتح التسجيل فى مرمى صن داونز الطريق ويمهده أمام بطل مصر ويُسهل كثيرًا من مهمته فى لقاء اليوم، وهو أمر ليس بغريب على الشياطين الحُمر الذين سبق لهم زيارة شباك أندية جنوب إفريقيا فى ملعبها ووسط أنصارها، خلال 5 مشاهد سابقة، نستعرضها فى السطور التالية:

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البداية كانت عن طريق ضربة رأس ذهبية لسيد عبدالحفيظ، الجناح الأيمن الطائر للفريق الأهلاوى، ومدير الكرة الحالى بالنادى، فاستغل عبدالحفيظ عرضية متقنة من محمد فاروق وحوّلها برأسه إلى هدف ثمين للغاية فى شباك صن داونز بجنوب إفريقيا فى ذهاب الدور النهائى لنسخة 2001 من دورى الأبطال، وهو الهدف الذى سهّل كثيرًا من مهمة بطل مصر فى معانقة اللقب بالقاهرة فى الإياب، وعودته من جديد للتربع على عرش القارة السمراء.

وتتجدد زيارة الأهلى للشباك فى جنوب إفريقيا بتعادل إيجابى ثمين أمام صن داونز بذهاب دور الـ 16 لرابطة دورى الأبطال 2007، حيث يتكفل الثنائى محمد بركات والأنجولى فلافيو من غزو شباك بطل جنوب إفريقيا والعودة بتعادل ثمين من موقعة الذهاب.

عماد متعب كان له نصيب من هز شباك أندية جنوب إفريقيا وسط أنصارها، بتسجيله هدف تضييق الفارق أمام بلاتينيوم ستارز فى ذهاب ثُمن نهائى دورى الأبطال 2008، ولقاء خسره الأحمر بثنائية.

هدف وزنه ذهب سجله محمد أبوتريكة على الطريقة العالمية، وسط أنصار فريق أورلاندو بيراتس بذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2013، حيث عانقت تسديدة نجم الأهلى السابق شباك القراصنة فى تعادل الفريقين بنتيجة 1/1، مسجلًا خامس أهداف بطل مصر فى شباك أندية جنوب إفريقيا بعقر دارها.