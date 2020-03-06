شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق ساحق على بورنموث يعزز فرص صحوة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعمل يورجن كلوب مدرب ليفربول على عودة خط دفاعه إلى سابق تألقه، بعد تلقى فريقه لـ3 هزائم فى 4 مباريات فى كل المنافسات.

لكن منافس ليفربول المقبل فى الدورى الإنجليزى، بورنموث، ربما يكون أكثر قلقا على دفاعه.

وكان من المتوقع أن يرد ليفربول صاحب الصدارة بقوة على هزيمته السبت الماضى 3-صفر أمام واتفورد المهدد بالهبوط، وهى أول هزيمة له فى الدورى هذا الموسم، لكنه بدلا من ذلك خسر 2-صفر أمام تشيلسى فى كأس الاتحاد الإنجليزى، الثلاثاء الماضى.

وجاءت الهزيمتان بعد خسارة فريق كلوب صفر- ١ أمام أتليتيكو مدريد فى ذهاب دور 16 لدورى أبطال أوروبا وفوزه الصعب 3-2 على أرضه على وست هام يونايتد فى الدورى فى الشهر الماضى.

وقال كلوب «عادة لا يتاح للمنافس الكثير من الفرص فى مواجهتنا، لكن الآن علينا الاعتراف بأنه فى آخر ثلاث أو أربع مباريات اهتزت شباكنا أكثر من اللازم، الأمور سارت فى صالحنا لمدة طويلة جدا، لأننا تميزنا على مستوى الدفاع.. لاعبونا أقوياء وفى الكثير من المناسبات جاء رد فعلهم رائعا وعلينا إظهار رد الفعل هذا من جديد».

ويحتل بورنموث المركز 18 بين فرق الدورى وخسر فى آخر خمس مواجهات مع ليفربول فى الدورى ودخل مرماه خلال هذه المواجهات 17 هدفا دون رد، وهو يدرك أنه ربما يواجه ردة فعل قوية من الريدز، ما قد يؤثر سلبا على آماله فى الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وفى ظل اقتراب ليفربول من الفوز بلقب الدورى، بفضل فارق هائل يبلغ 22 نقطة بينه وبين فريق المركز الثانى مانشستر سيتى، فإنه سيسعى إلى العودة إلى الانتصارات قبل مواجهته فى الأسبوع المقبل فى إياب دور 16 بدورى الأبطال أمام أتلتيكو مدريد.

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وسيسعى مانشستر يونايتد لتجنب أى تعثر جديد فى سعيه للحصول على مكان فى المربع الذهبى بنهاية الموسم عندما يستضيف جاره سيتى حامل اللقب، غدا الأحد. والفوز على سيتى سيعزز فرص يونايتد فى الوصول لمبتغاه، لكنه أيضا سيضمن له تحقيق انتصار نادر مؤخرا ذهابا وإيابا على فريق المدرب بيب جوارديولا فى الدورى.

وفاز يونايتد على سيتى فى الدورى 2-1 فى مرحلة الذهاب ولم يحقق ثنائية الفوز على جاره فى الدورى منذ موسم 2009-2010 عندما كان يقوده المدرب المعتزل أليكس فيرجسون.

ورغم تعادله 1-1 مع إيفرتون فى آخر مباراة يتطلع يونايتد للتفوق بعد تعاقده فى يناير الماضى مع برونو فرنانديز الذى أحرز له ثلاثة أهداف وأسهم فى صنع هدفين فى كل المنافسات، منذ ظهوره الأول فى التشكيلة الشهر الماضى.

ونقلت شبكة سكاى سبورتس عن رايان جيجز جناح يونايتد السابق قوله «لقد ارتقى بالنادى وارتقى بكل من حوله وهو لا يزال فى أيامه الأولى، وأعتقد أنه لا يزال بوسعه التحسن».

وعلى الجانب الآخر ربما يستمر غياب لاعب خط وسط سيتى المتميز كيفن دى بروين بسبب إصابة فى الكتف تعرض لها فى نهائى كأس الرابطة أمام أستون فيلا. ورغم خسارته آخر مباراتين فى الدورى، سيسعى فريق المركز السابع توتنهام للاستمرار فى السباق على مكان فى دورى الأبطال الموسم المقبل، لكنه سيواجه مهمة ليست هينة خارج ملعبه فى مواجهة بيرنلى.

وسيلتقى ولفرهامبتون الطامح للمربع الذهبى أيضا مع ضيفه برايتون أند هوف ألبيون بعد غد السبت فى حين يلعب ليستر سيتى صاحب المركز الثالث مع أستون فيلا يوم الإثنين.

وسيحل إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتى ضيفا على تشيلسى، الأحد.

لكن المدرب الإيطالى لا يعرف بعد أن كان سيتواجد على خط التماس مع بدلاء الفريق لأن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم لم يبت بعد فى اتهامه بسوء التصرف خلال المباراة السابقة.