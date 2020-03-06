شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد يدوّنها «الفار» فى الدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخيرًا وبعد طول انتظار، استعان الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقنية الفيديو «الفار» لتطبيقها بمنافسات الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، حيث ظهر استخدام التقنية للمرة الأولى بشكل رسمى فى المسابقة المحلية خلال مواجهة طلائع الجيش وإنبى التى حسمها التعادل السلبى بدون أهداف.

وباتت مصر هى ثانى الدول الإفريقية التى تطبق تقنية الفيديو خلال المسابقات المحلية فى قارة إفريقيا، بعد أن سبقت المملكة المغربية الجميع وكانت أول من استعان بالتقنية فى المسابقات المحلية بالقارة.

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فى التقرير التالى نستعرض من خلاله فوائد الاستعانة بالفار وتطبيقه فى الدورى المصرى الممتاز.. مما لا شك فيه أن اللجوء للفار سيعيد الثقة من جديد للحكام المصريين، والتى اهتزت بشدة على مدار المواسم الأخيرة بسبب تضارب القرارات والأخطاء الفادحة، حيث ستمنح «الفار» الكثير من الارتياح لحكام مصر وستخفف من الضغوط الواقعة عليهم، والتى جعلت صافراتهم ترتعش بشدة فى عدة مباريات حاسمة سابقة. كما سيقلل استخدام الفار بشدة من حدة الاحتجاجات من قبل مسؤولى وإدارات أندية الممتاز، حيث ستوفر التقنية الحديثة الكثير من العدالة وتقلل نسبة كبيرة من كم الاعتراضات على التحكيم المصرى والبيانات التى تصدرها الأندية من حين لآخر بشأن الأخطاء التحكيمية.

تقنية الفار قد تَحول دون استقدام حكام أجانب للمسابقة المصرية مستقبلًا، حيث لجأت عدة أندية لطلب حكام أجانب لإدارة مبارياتها تحقيقًا للعدالة مما كلف خزائنها الكثير من الأموال، وبالأخص فى المواسم القليلة الماضية، مما يعيد هيبة التحكيم المصرى من جديد واستعادة الحكام الثقة المفقودة.

أخيرًا، استخدام الفار فى الدورى المصرى سيمنح حكامنا المزيد من الخبرات فى التعامل مع هذه التقنية خلال مسيرتهم الدولية.