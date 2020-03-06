شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يطمح لتصحيح مساره أمام سوسيداد.. والريال يتحدى بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتعين على برشلونة أن يستعيد توازنه بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-0)، عندما يستضيف ريال سوسيداد، السبت، فى الجولة 27 من الدورى الإسبانى، بينما يحل الريال ضيفا على ريال بيتيس فى اليوم التالى.

وأكد كيكى سيتين، مدرب برشلونة، أن خسارة فريقه لمباراة الكلاسيكو، ليست مهمة وأن الطريق ما زال طويلا فى صراع المنافسة على لقب الدورى.

وتتبقى 12 مباراة فى منافسات الليجا، ويتفوق الريال فى الصدارة (56 نقطة) على برشلونة بفارق نقطة واحدة، بالإضافة لأفضلية فى المواجهات المباشرة.

وربما يثبت هذا أن الفريق الذى سيرتكب أقل الأخطاء هو الذى سيتوج بالليجا، بدلا من الفريق الأفضل، ويواجه فريقا الريال وبرشلونة مباريات خادعة فى هذه الجولة، التى تشهد العد التنازلى لنهاية الدورى.

وسيدخل سوسيداد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ميرانديس، والتأهل لنهائى كأس ملك إسبانيا، بينما يحل الريال ضيفا على ريال بيتيس.

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ويستمر غياب الثنائى لويس سواريز وعثمان ديمبلى عن برشلونة، فيما يأمل مارتن برايثوايت أن يبدأ أولى مبارياته مع الفريق الذى انضم إليه فى فبراير الماضى، من ليجانيس فى صفقة طارئة.

ورغم أن ميسى سجل 4 أهداف أمام إيبار، كانت هذه هى المباراة الوحيدة التى سجل فيها أهدافا خلال آخر 7 مباريات مما يعكس مستواه غير الثابت مؤخرا.

وقال سيتين: «ميسى لاعب مهم جدا ولكن لا يمكننا أن نعتمد عليه فقط، خسارة الكلاسيكو ليس لها معنى عظيم. مدريد يتفوق علينا بنقطة وما زال من الممكن أن يشهد سباق اللقب العديد من التغيرات».

ورغم انتعاشة الملكى بالفوز فى الكلاسيكو، توجد معوقات هجومية أيضا فى الفريق حيث يعانى من غياب إيدين هازارد للإصابة، التى ستبقيه بعيدا عن الفريق لمدة 3 أشهر.

بينما سجل كريم بنزيما هدفين فقط فى آخر 14 مباراة، لكن جاء فينيسيوس جونيور ليلفت الأنظار فى الجولات الأخيرة.

وتمكن جونيور (19 عاما) من صنع الهدف الذى سجله إيسكو للريال أمام مانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا، ثم سجل الهدف الافتتاحى فى مباراة الكلاسيكو.

وقال زين الدين زيدان، مدرب الريال: «لقد تدرب بكد للعودة للفريق فى الأسابيع الأخيرة. واستحق تسجيل الهدف، تسجيل هدف مهم أمام منافسك التقليدى والمباشر يعد شيئا رائعا بالنسبة له».