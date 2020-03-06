شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يستهدف تحقيق رقم «فيدرر 2004» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم الصربى نوفاك ديوكوفيتش مستويات مميزة بعد مرور شهرين فقط فى موسم التنس 2020، حيث حقق الانتصار فى 18 مباراة ولم يتعرض لأى هزيمة، ومن بينها الفوز فى 7 مباريات متتالية دون خسارة أمام المصنفين العشرة الأوائل عالميًا، وذلك قبل المشاركة فى إنديان ويلز، أولى بطولات الأساتذة فى العام الأسبوع المقبل.

وسبق أن حقق الصربى 5 انتصارات متتالية أمام المصنفين العشرة الأوائل عالميًا قبل انطلاق إنديان ويلز فى عام 2016، وبالتالى يستهدف ديوكوفيتش هذا العام معادلة الرقم القياسى لروجر فيدرر الذى حققه فى عام 2004، عندما حقق 18 انتصارا متتاليا على المصنفين العشرة الأوائل عالميًا فى موسم واحد.

ويبدو أن الأمر صعب بعض الشىء على الصربى هذا العام، حيث من المنتظر أن يواجه رافائيل نادال فى مرحلة ما على الملاعب الترابية هذا الموسم، ولكنه تغلب هذا العام على الثلاثى جايل مونفيس ودانيل ميدفيديف ونادال فى طريقه للتتويج بالنسخة الأولى من كأس رابطة محترفى التنس رفقة صربيا.

كما فاز على دومينيك ثيم وفيدرر فى طريقه للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة فى مسيرته الاحترافية.

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وبعدها تغلب ديوكوفيتش على كل من مونفيس وستيفانوس تسيتسيباس فى طريقه للفوز بلقب بطولة دبى للمرة الخامسة فى مسيرته الاحترافية.

وكانت أطول سلسلة انتصارات متتالية لديوكوفيتش أمام المصنفين العشرة الأوائل عالميًا هى 17 انتصارا بين عامى 2015 و2016، بينما حقق فيدرر 24 انتصارا متتاليا بين عامى 2003 و2005، وهى الأطول من نوعها.

أما نادال فسبق أن حقق 13 انتصارا متتاليا أمام التوب 10 مرتين بين عامى 2012 و2013، وفى أواخر عام 2013 أيضًا.

وقبل عام 2000، امتلك جون ماكنرو السلسلة المتتالية الأطول من نوعها بالفوز بـ16 مباراة متتالية أمام المصنفين العشرة الأوائل عالميًا فى عام 1984.

وإلى جانب سعى ديوكوفيتش لمعادلة رقم فيدرر القياسى، يبحث الصربى عن معادلة رقم قياسى آخر للنجم السويسرى، وهو أكثر اللاعبين اعتلاء لصدارة التصنيف العالمى بـ310 أسابيع، حيث يملك نوفاك حاليًا فى رصيده 280 أسبوعا على القمة.