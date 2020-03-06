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الزمالك المصري يطيح بحامل اللقب الترجي التونسي ويبلغ نصف النهائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

تأهل فريق الزمالك لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا  رغم خسارته بهدف نظيف بستاد رادس بالعاصمة التونسية في إياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وجاء تأهل الزمالك لفوزه في لقاء الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف  ليصبح مجموع اللقاءين 3-2  ، ويوقف الأبيض طموحات الترجي وجماهيره الغفيرة" الترجي دولة"  الفائز بدوري ابطال افريقيا الموسمين الـأخيريين، وكان يأمل في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم للإحتفاظ بالكأس للأبد.

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أحرز هدف الترجي بلال بن ساحة من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة على خلفية لمس المدافع محمود علاء الكرة داخل منطقة الجزاء

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي مع الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي  بملعب الاخير وكان الرجاء قد فاز في القاء الاول بملعبه بهدفين نظيفين.

جاء اللقاء متوسط المستوى وظهر الترجي دون مستواه متاثرا بالغيابات ولعب وسط ودفاع الزمالم ومن خلفم الحارس الكفء محمد ابو جبل دورا في التأهل والإكتفاء بالخسارة بهدف يتيم.

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