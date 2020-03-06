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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليونيل ميسي سيمنح الضوء الأخضر لمبادلة جريزمان بنيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020
كشف تقرير صحفي أن قائد برشلونة ليونيل ميسي سيمنح الضوء الأخضر لرحيل الفرنسي إنطوان جريزمان في صفقة تبادلية إلى باريس سان جيرمان لإستعادة خدمات البرازيلي نيمار.
وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن النادي الكتالوني سيقاتل بعد نهاية الموسم من أجل ضم نيمار مجددا مشيراً إلى أن الخيار الوحيد لبرشلونة، هو عقد صفقة تبادلية تتضمن انتقال جريزمان لنادي حديقة الأمراء، في ظل الوضع المالي غير المستقر داخل الكامب نو والذي سيجعل من الصعب تلبية مطالب سان جيرمان المادية.
وأردف الموقع يعتبر ميسي من أشد الراغبين بعود نيمار وعليه لن يمانع التضحية بالفرنسي جريزمان.
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