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ارتيتا يرغب في رحيل عدد من اللاعبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

اشارت تقارير صحفية انكليزية الى وجود رغبة لدى المدير الفني للمدفعجية ميكال ارتيتا للتخلص من اربعة لاعبين في سوق الانتقالات القادم.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل فان الاسباني يعمل على مستقبل الفريق وسيكون سعيدا في حال رحيل كل من الالماني مسعود اوزيل صاحب الاجر الاعلى، سوكراتيس، ماتيو غاندوزي بالاضافة الى مايتلاند نايلز.

وتأتي رغبة ارتيتا في التخلي عن اوزيل من اجل تأمين اموال اضافية لاجراء صفقات جديدة، والتخلص من غاندوزي يأتي بسبب المشاكل الموجودة حديثا بينه وبين الفريق الفني.

كما وان الغانيرز ليسوا بحاجة الى سوكراتيس بعد وصول بابلو ماري الذي يأمل النادي الانكليزي التوقيع معه بشكل نهائي الصيف المقبل، فيما يبدو رحيل نايلز مبررا بسبب عدم قدرة الاخير على اقناع المدرب الاسباني.  

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